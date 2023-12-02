Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa Ticaret Borsası'nı ziyaret etti:

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinin başında geldiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:31 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa Ticaret Borsası'nı ziyaret etti:
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinin başında geldiğini söyledi.

        Bozdağ, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın ailesini ziyaret etti.

        Aileye sabır temennisinde bulunan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sabır dileklerini de aileye iletti.

        Daha sonra Şanlıurfa Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Bozdağ, Başkan Mehmet Kaya'dan bilgi aldı.

        Burada konuşan Bozdağ, Şanlıurfa'nın tarımda büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

        "Bugün, Türkiye'nin en güçlü tarım merkezlerinin başında Şanlıurfa gelmektedir. Üzerinde tarımın da başkenti sayılacak bir ili temsil ediyoruz. Hükümetlerimiz döneminde Şanlıurfa'da zirai alanda sulamaya açılan tarım alanlarına böyle baktığımızda çok büyük bir alanın sulamaya açıldığının en büyük şahidi siz değerli hemşehrilerimizsiniz. Açılan alanlar, açılmayı bekleyen alanlarla bütünleştiği takdirde Şanlıurfa'da sulanabilir alanın daha da artacağına ve bereketin yayılacağına, kazancın da artacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah bu sene sulama sezonunun açılışına kadar geçecek süre içerisinde hazırlıkları bitmiş bazı kanalların da artık sulamaya açılacağını DSİ Genel Müdürlüğümüz, Tarım Bakanı'mız kendileri bize ifade ettiler. Bunların bu sene devreye girmesiyle de sulanabilir alanın daha çok artacağına ve çiftçimizin daha da çok kazançlı olacağına yürekten inanıyoruz."

        Bozdağ, fıstık üretiminden daha fazla istifade etmek için çalışacaklarını, lisanslı depoyla ilgili ihtiyacın giderilmesi için de gereken adımları atacaklarını dile getirdi.

        TBMM Başkanvekili Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "İnşallah hep beraber bu ihtiyacı giderme hususunda Ticaret Borsamızla da iş birliği ve dayanışma içerisinde olacağız. Yeni dönem bunu Şanlıurfa'mıza kazandırırsak herhalde önemli bir mesafeyi burada almış oluruz. Hep beraber bu alandan daha fazla istifade etmek için gayretimizi, çabamızı inşallah daha da artıracağız. Tabii toplulaştırma konusunda Şanlıurfa önemli sayılacak. Türkiye geneline bakarsak burası biraz daha ileride bir şey. Toplulaştırma konusunda mesafe aldığını görüyoruz. Daha bizim yapacak çok işimiz var. Şanlıurfa'da bereketin ve kazancın büyümesi için toplulaştırmanın ne kadar önemli olduğunu Şanlıurfalı hemşehrilerimiz bizden daha da iyi biliyor. Hükümetimiz inşallah önümüzdeki yıllar içerisinde toplulaştırmaya daha da fazla kaynak aktarmak suretiyle, toplulaştırmadan sonra pek çok alandaki verim ve üründeki kalitenin de artacağına biz de yürekten inanıyoruz. Şanlıurfa için elimizden gelen ne varsa bir fazlasını yapmak bizim hepimizin ortak vazifesi."

        Ziyarette Bozdağ'a, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Abdürrahim Dusak, Hikmet Başak ile AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        İhracatta kasım rekoru
        İhracatta kasım rekoru
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kadın, kucağındaki çocukla yürüyordu! Tacizciden haber var!
        Kadın, kucağındaki çocukla yürüyordu! Tacizciden haber var!
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
        Atık ilaçların insan sağlığına etkisi araştırılıyor
        Atık ilaçların insan sağlığına etkisi araştırılıyor
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 18 hükümlü ile 26 aranan şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da 18 hükümlü ile 26 aranan şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
        Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
        Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da yasağa rağmen tekstil işçilerinin eylemi 5'inci gününde
        Şanlıurfa'da yasağa rağmen tekstil işçilerinin eylemi 5'inci gününde
        Midibüs ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
        Midibüs ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
        Şanlıurfa'da ağır hasarlı 10 katlı iş merkezi yıkıldı
        Şanlıurfa'da ağır hasarlı 10 katlı iş merkezi yıkıldı