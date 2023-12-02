Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince O.B'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof silah, 2 tabanca, 3 şarjör, 40 tabanca gövdesi, 40 tabanca üst kapağı, 3 tabanca namlusu, 1 ses tabancası, 3 tüfek, 71 mermi, 2 silah dürbünü ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.B. işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.