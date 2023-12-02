Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 17:58 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Baz istasyonundan hırsızlık olayının şüphelileri A.O, M.C.K. ve M.M. olduğunu tespit eden JASAT ekipleri, zanlıları Hilvan ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı.

        Olaylarda çalınan 1 jeneratör ve 2 klima dış ünitesi ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
        Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakaland...
        Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakaland...
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da konuştu:
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da konuştu:
        Şanlıurfa´da silah kaçakçılığı operasyonlarında 6 gözaltı
        Şanlıurfa´da silah kaçakçılığı operasyonlarında 6 gözaltı
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında konuştu:
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında konuştu:
        Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakaland...
        Şanlıurfa'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakaland...
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa Ticaret Borsası'nı ziyaret etti:
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa Ticaret Borsası'nı ziyaret etti: