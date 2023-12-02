Şanlıurfa'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Baz istasyonundan hırsızlık olayının şüphelileri A.O, M.C.K. ve M.M. olduğunu tespit eden JASAT ekipleri, zanlıları Hilvan ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı.

Olaylarda çalınan 1 jeneratör ve 2 klima dış ünitesi ele geçirildi.