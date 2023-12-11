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        Şanlıurfa'da polise silahla ateş açarak kaçan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan hükümlü, gasbettiği araçla kaçtığı adreste düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 19:09 Güncelleme: 11.12.2023 - 19:09
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        Şanlıurfa'da polise silahla ateş açarak kaçan hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan hükümlü, gasbettiği araçla kaçtığı adreste düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde şüpheli R.Ö, uygulama yapan polisleri görünce silah zoruyla bir aracı durdurdu.

        Aracı gasbeden şüpheli, kendisini fark eden polislere ateş açarak araçla olay yerinden kaçtı.

        Kovalamaca sonucu aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya devam eden R.Ö, evine girerek bıçakla kendisine zarar verdi.

        Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alınan zanlı, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

        Zanlının uyuşturucu suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan arandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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