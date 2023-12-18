Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Şanlıurfa'da otomobillerin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şanlıurfa'da otomobillerin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şanlıurfa - Bozova kara yolu, çimento fabrikası kavşağında, sürücüleri henüz belirlenemeyen 33 AJP 917 plakalı otomobil ile 27 NP 284 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 27 NP 284 plakalı otomobil devrildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşaktan dönüş almaya çalışan otomobile yoldan gelen diğer otomobilin çarpması yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.