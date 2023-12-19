Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Burhan Çulcu yönetimindeki 63 LN 301 plakalı traktör ile Mustafa Sadak kontrolündeki 63 LL 707 plakalı otomobil, kırsal Yeşilözen ve Dutluca mahalleleri arasında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Meryem Sadak, Tuncay Korkmaz, Kasım Opak ve Halil Çulcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Halfeti ile Birecik'teki hastanelere kaldırıldı.

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