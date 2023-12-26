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        Şanlıurfa'da köpeği traktöre bağlayarak koşturan şüpheliye para cezası

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köpeği traktörün arkasına bağlayarak koşturduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliye para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:38
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        Şanlıurfa'da köpeği traktöre bağlayarak koşturan şüpheliye para cezası
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köpeği traktörün arkasına bağlayarak koşturduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliye para cezası verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada bir köpeğin traktör römorkuna bağlanarak koşturulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçti.

        Söz konusu videonun Siverek-Viranşehir kara yolu Kuytuca Mahallesi yakınlarında çekildiğini belirleyen ekipler, traktör sürücüsünün H.D. (57) olduğunu tespit etti.

        Şüpheli sürücünün adresine giden ekipler, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirleyerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

        Gözaltına alınan H.D'nin karakoldaki ifadesinde, köpeğin kendisine ait olduğunu, traktör römorkunda götürürken köpeğin atladığını fark etmediğini, asla köpeğe eziyet etmeyeceğini söylediği öğrenildi.

        Jandarma trafik ekipleri tarafından 2 bin 732 lira para cezası uygulanan H.D, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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