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        Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi yakalandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, cinayet şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:17
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        Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, cinayet şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce bu kapsamda yapılan çalışmalarda, 7 Şubat 2023'te S.E'nin silahla kasten öldürülmesi olayında cinayet şüphelisi olarak aranan V.P'nin saklandığı adres belirlendi.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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