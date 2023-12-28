Şanlıurfa'da silahları saklayıp kayıp ihbarında bulundukları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde silahları saklayıp kayıp ihbarında bulundukları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde silahları saklayıp kayıp ihbarında bulundukları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatı iptal edilmiş 3 tabancanın kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda kaybolduğu öne sürülen silahların kayıp başvurusunda bulunan kişilerce saklandığı tespit edildi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatı iptal edilmiş ve kayıp başvurusunda bulunulan 3 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör ve 543 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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