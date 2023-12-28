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        Şanlıurfa'da silahları saklayıp kayıp ihbarında bulundukları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde silahları saklayıp kayıp ihbarında bulundukları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 18:47 Güncelleme: 28.12.2023 - 18:54
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        Şanlıurfa'da silahları saklayıp kayıp ihbarında bulundukları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde silahları saklayıp kayıp ihbarında bulundukları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatı iptal edilmiş 3 tabancanın kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Çalışmalarda kaybolduğu öne sürülen silahların kayıp başvurusunda bulunan kişilerce saklandığı tespit edildi.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatı iptal edilmiş ve kayıp başvurusunda bulunulan 3 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör ve 543 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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