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        Şanlıurfa'da kasa hırsızı tutuklandı

        Şanlıurfa'da kasa hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 08:01 Güncelleme: 29.12.2023 - 08:01
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        Şanlıurfa'da kasa hırsızı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da kasa hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki bir evden içinde altın ve gümüş bulunan kasanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce tespit edilen hırsızlık şüphelileri Y.Ç. (23) ile A.T. (23) Viranşehir ilçesinde yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ç. tutuklandı, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ele geçirilen ve içinde altın ile gümüş bulanan kasa sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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