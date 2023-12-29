Şanlıurfa'da kasa hırsızı tutuklandı

Şanlıurfa'da kasa hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki bir evden içinde altın ve gümüş bulunan kasanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekiplerce tespit edilen hırsızlık şüphelileri Y.Ç. (23) ile A.T. (23) Viranşehir ilçesinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ç. tutuklandı, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen ve içinde altın ile gümüş bulanan kasa sahibine teslim edildi.