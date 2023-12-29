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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:42 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:42
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda ekiplerce, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan C.C'nin saklandığı yer tespit edildi. Ekiplerce yapılan operasyonda firari hükümlü yakalandı. Söz konusu adreste yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

        Hükümlü, yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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