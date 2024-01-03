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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonundan yakalanan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:39 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:39
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonundan yakalanan zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde satışının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Ekiplerce, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli B.C. yakalandı, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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