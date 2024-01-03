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        Şanlıurfa'da zeytin fidesi üretimi başladı

        Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü fidanlıklarında, yöre halkı için zeytin fidanı üretimi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:46
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        Şanlıurfa'da zeytin fidesi üretimi başladı
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        Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü fidanlıklarında, yöre halkı için zeytin fidanı üretimi sürüyor.

        Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Birecik fidanlığında, yeni dönem için zeytin fidesi üretimine başlandı.

        Konuya ilişkin bölge müdürlüğünün sosyal medya sayfasında ise şu ifadelere yer verildi:

        "Orman Bölge Müdürlüğünüze bağlı Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğünde; 28 Aralık 2023 tarihi itibari ile yöremizin gözdesi zeytin fidanı üretimi başladı. Bu yıl da her yıl olduğu gibi en az 100 bin adet zeytin üretimi yapılması planlanmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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