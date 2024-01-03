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        Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 22:15 Güncelleme: 03.01.2024 - 22:15
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        Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Yusuf Aslan'ın kullandığı 27 AHN 052 plakalı hafif ticari araç, kırsal Gözenek Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Ali, Zarife Aslan ve Kamile Yıldız yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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