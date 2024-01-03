Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Yusuf Aslan'ın kullandığı 27 AHN 052 plakalı hafif ticari araç, kırsal Gözenek Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ali, Zarife Aslan ve Kamile Yıldız yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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