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        Şanlıurfa'da ayağı okul sırasına sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı

        Şanlıurfa'da okulda ayağı oturduğu sıraya sıkışan öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 20:43 Güncelleme: 04.01.2024 - 20:43
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        Şanlıurfa'da ayağı okul sırasına sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı
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        Şanlıurfa'da okulda ayağı oturduğu sıraya sıkışan öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Haliliye ilçesi Refahiye Mahallesi Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Hayrünnisa Yıldız'ın ayağı, okul sırasına sıkıştı.

        Öğrenci, ayağını çıkaramadı. Arkadaşları ve öğretmenlerinin de çabalarının sonuçsuz kalması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, oturağı keserek Yıldız'ın ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.

        Yıldız, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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