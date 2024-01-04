Şanlıurfa'da ayağı okul sırasına sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da okulda ayağı oturduğu sıraya sıkışan öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haliliye ilçesi Refahiye Mahallesi Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Hayrünnisa Yıldız'ın ayağı, okul sırasına sıkıştı.

Öğrenci, ayağını çıkaramadı. Arkadaşları ve öğretmenlerinin de çabalarının sonuçsuz kalması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, oturağı keserek Yıldız'ın ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Yıldız, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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