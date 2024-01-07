Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da cinayet hükümlüsü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 20:49 Güncelleme: 07.01.2024 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da cinayet hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 yıl önce işlediği "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.B'nin (55) kaldığı adresi belirledi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz Ünder şov!
        Cengiz Ünder şov!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Eski milletvekili Özcan, hayatını kaybetti (2)
        Eski milletvekili Özcan, hayatını kaybetti (2)
        Müşteri gibi gidip, tarihi eser satıcısını yakaladılar
        Müşteri gibi gidip, tarihi eser satıcısını yakaladılar
        Şanlıurfa'da 273 sikke ve 47 obje ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 273 sikke ve 47 obje ele geçirildi
        Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfaspor, Landel'i transfer etti
        Şanlıurfaspor, Landel'i transfer etti