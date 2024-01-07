Şanlıurfa'da cinayet hükümlüsü yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 yıl önce işlediği "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.B'nin (55) kaldığı adresi belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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