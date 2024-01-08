Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da bekçiler, "dur" ihtarına uymayarak silahla ateş eden 2 şüpheliyi yakaladı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bekçiler, "dur" ihtarına uymayan ve tabancayla ateş eden 2 şüpheliyi, ayaklarından silahla vurarak yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 00:49 Güncelleme: 08.01.2024 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da bekçiler, "dur" ihtarına uymayarak silahla ateş eden 2 şüpheliyi yakaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bekçiler, "dur" ihtarına uymayan ve tabancayla ateş eden 2 şüpheliyi, ayaklarından silahla vurarak yakaladı.

        Bekçiler, Yavuz Selim Mahallesi Demir İzzet Caddesi'nde birinin üzerinde tabanca bulunan 2 şüpheliyi durdurup aramak istedi.

        Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şahıslar, kaçmaya başladı.

        Bekçiler, kaçarken kendilerine silahla ateş açan şahıslara karşılık verdi.

        Olayda 2 şüpheli, ayağından vurularak yakalandı.

        Yaralı şahıslar, polisin olay yerine çağırdığı ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Balkona çıktı dehşeti yaşadı!
        Balkona çıktı dehşeti yaşadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Icardi yoksa Abdülkerim var!
        Icardi yoksa Abdülkerim var!
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        "Bardağın dolu tarafı"
        "Bardağın dolu tarafı"
        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz Ünder şov!
        Cengiz Ünder şov!
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da cinayet hükümlüsü yakalandı
        Şanlıurfa'da cinayet hükümlüsü yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Eski milletvekili Özcan, hayatını kaybetti (2)
        Eski milletvekili Özcan, hayatını kaybetti (2)
        Müşteri gibi gidip, tarihi eser satıcısını yakaladılar
        Müşteri gibi gidip, tarihi eser satıcısını yakaladılar
        Şanlıurfa'da 273 sikke ve 47 obje ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 273 sikke ve 47 obje ele geçirildi
        Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı