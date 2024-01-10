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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini açıkladı

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin, "İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 23:06 Güncelleme: 10.01.2024 - 23:21
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini açıkladı
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        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin, "İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleyeceğiz." dedi.

        Yapıcıoğlu, Şanlıurfa Kültür Merkezi'nde yapılan HÜDA PAR Bölge Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Töreni'nde, Türkiye'de seçim dönemine girildiğine işaret etti.

        Halkın dürüst belediyecilik ve gerçek hizmetle tanışma zamanının geldiğini belirten Yapıcıoğlu, başkan adayları ve partililerden seçimde ciddi bir çalışma beklediklerini dile getirdi.

        İlk aday tanıtım toplantısını Şanlıurfa'da yaptıklarını söyleyen Yapıcıoğlu, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Emin Özarslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Faruk Dinç, Siirt Belediye Başkan adayımız Abdurrahman Özcan, Ceylanpınar Belediye Başkan adayımız Adnan Sağlam, Bismil Belediye Başkan adayımız Ali Bilmez, Eğil Belediye Başkan adayımız Ali Durgunsu, Kahta Belediye Başkan adayımız Adem Yavuz." dedi.

        - 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'na destek

        HÜDA PAR'ın Türkiye'nin 3 büyükşehrinde destekleyeceği adaylara ilişkin de Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleyeceğiz. Diğer il ve ilçelerde kendi adaylarımızla seçimlere katılma gibi bir düşüncemiz var. Yerel seçimlerin dinamikleri ve şartları farklıdır. Bazı yerlerde lokal bazı ittifaklar gelişebilir. Bir yerde bir partiyle başka bir yerde başka bir partiyle başka bir grupla ittifak olabilir. Farklılıklar içine girebiliriz bunu zaman gösterecek."

        Yapıcıoğlu, konuşmasının ardından adaylarla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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