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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 09:19 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:21
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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