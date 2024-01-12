Şanlıurfa'da ev yangını

Şanlıurfa'da çıkan ev yangını hasara neden oldu, 1 çocuk dumandan etkilendi.

Merkez Haliliye ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir apartmanın 3'ncü katındaki evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen bir çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangında evde hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.