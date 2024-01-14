Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

K.A. yönetimindeki 07 HHG 14 plakalı otomobil, Şanlıurfa Akçakale kara yolunun 33. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan biri bebek 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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