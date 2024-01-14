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        Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:59 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:59
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        Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

        Kırsal Aşağıtınaz Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Melahat İlbaşı'ndan (40) haber alamayan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları İlbaşı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilen Melahat İlbaşı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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