Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Kırsal Aşağıtınaz Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Melahat İlbaşı'ndan (40) haber alamayan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları İlbaşı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilen Melahat İlbaşı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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