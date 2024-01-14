Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 21 BE 977 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 25. kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.S'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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