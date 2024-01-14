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        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 22:12 Güncelleme: 14.01.2024 - 22:12
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        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 21 BE 977 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 25. kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.S'ye çarptı.

        Kazada ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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