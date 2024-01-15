Şanlıurfa'da engelli 2 kişiye akülü tekerlekli sandalye verildi

Suruç ilçesinde engelli 2 kişiye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, bedensel engelli Mehmet Öztunç (18) ve Halil Çınar'ı ( 27) evlerinde ziyaret etti.

Öztunç ve Çınar'ın akülü tekerlekli sandalye istediğini geri çevirmeyen Güneş'in talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince 2 akülü tekerlekli sandalye alındı.

Ekipler, sandalyeleri Öztunç ve Çınar'a teslim etti.

Kaymakam Güneş, Mehmet ve Halil'in sandalye sorununun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güneş, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için gösterilen çabanın bundan sonra da devam edeceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.