Şanlıurfa'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir arazideki telle çevrili demirlerin çalındığı bilgisi üzerine, o bölgede denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kendilerini fark ederek kaçmaya çalışan şüphelileri bir akaryakıt istasyonunda saklanmaya çalışırken gözaltına aldı.

Şüpheliler E.P. ve Ş.S.A. işlemleri için jandarma karakoluna götürdü.