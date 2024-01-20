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        Şanlıurfa'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 16:03 Güncelleme: 20.01.2024 - 16:03
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        Şanlıurfa'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir arazideki telle çevrili demirlerin çalındığı bilgisi üzerine, o bölgede denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kendilerini fark ederek kaçmaya çalışan şüphelileri bir akaryakıt istasyonunda saklanmaya çalışırken gözaltına aldı.

        Şüpheliler E.P. ve Ş.S.A. işlemleri için jandarma karakoluna götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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