Şanlıurfa'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir arazideki telle çevrili demirlerin çalındığı bilgisi üzerine, o bölgede denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kendilerini fark ederek kaçmaya çalışan şüphelileri bir akaryakıt istasyonunda saklanmaya çalışırken gözaltına aldı.
Şüpheliler E.P. ve Ş.S.A. işlemleri için jandarma karakoluna götürdü.
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