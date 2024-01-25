Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, geçen ay bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:27 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, geçen ay bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylacık Mahallesi'nde 24 Aralık 2023'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden R.Ç'nin cinayet zanlılarının bulunması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, ekiplerce Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'da şüphelilerin bulunduğu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ile 108 mermi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü savcılık talimatıyla, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gürültüye kızıp satırla kapıya dayandı!
        Gürültüye kızıp satırla kapıya dayandı!
        ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar
        ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Anelka Türkiye'ye döndü
        Anelka Türkiye'ye döndü
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?

        Benzer Haberler

        Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Hokeyci 3 kız kardeş başarıya birlikte koşuyor
        Hokeyci 3 kız kardeş başarıya birlikte koşuyor
        Şanlıurfa'da akıma kapılan işçi öldü
        Şanlıurfa'da akıma kapılan işçi öldü
        Ölen koyunuyla gelip, bıçak ve benzinle eylem yapan besici gözaltına alındı
        Ölen koyunuyla gelip, bıçak ve benzinle eylem yapan besici gözaltına alındı
        Balıklıgöl'de yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Balıklıgöl'de yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor