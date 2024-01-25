Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 16 ayrı mahkemece hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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