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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:32 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:32
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'da hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, 16 ayrı mahkemece hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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