Şanlıurfa'da aranan 9 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde farklı suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde farklı suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede huzur ve güven ortamının devamlılığı, suç ve suç unsurlarının tespiti, aranan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 102 personelin katılımıyla 5 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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