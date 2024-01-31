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        Şanlıurfa'da aranan 9 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde farklı suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:40 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:41
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        Şanlıurfa'da aranan 9 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde farklı suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede huzur ve güven ortamının devamlılığı, suç ve suç unsurlarının tespiti, aranan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda 102 personelin katılımıyla 5 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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