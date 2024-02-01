GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tek katlı evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kırsal Deliler Mahallesi'nde Cemile Arıkan'a ait evde sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Göçük altında kalan Serdar (38), Fatma (38), Ahmet (15), Ayça (12) ve Açelya Urak (8) ile Dilber (34), Adem Arda (13) ve Emre Tuna Bozkurt (10) kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.

Ekipler, başlattıkları arama kurtarma çalışmaları sırasında Serap Urak'ın (49) cesedine ulaştı. Yaralı çıkarılan Cemile Arıkan (56) kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar aldığı belirtilen evde Cemile Arıkan'ın yalnız yaşadığı, çocukları ve torunlarının da akşam saatlerinde Osmaniye'den ziyarete geldiği öğrenildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ve Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, Halfeti Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.