Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor.
Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki ve diğer alanlardaki gölgelik alanları tercih etti.
Sıcaktan bunalan bazı çocukların ise süs havuzlarında serinlediği görüldü.
Esnaf İbrahim Küçükköse, AA muhabirine, sıcak hava nedeniyle vatandaşların Balıklıgöl bölgesindeki yeşil alanlarda vakit geçirdiğini, genellikle su ve buzlu içeceklerle serinlemeye çalıştığını söyledi.
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