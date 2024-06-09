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        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:35
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        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
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        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor.

        Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki ve diğer alanlardaki gölgelik alanları tercih etti.

        Sıcaktan bunalan bazı çocukların ise süs havuzlarında serinlediği görüldü.

        Esnaf İbrahim Küçükköse, AA muhabirine, sıcak hava nedeniyle vatandaşların Balıklıgöl bölgesindeki yeşil alanlarda vakit geçirdiğini, genellikle su ve buzlu içeceklerle serinlemeye çalıştığını söyledi.

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