Şanlıurfa'da köpeğin saldırısından kaçmak isteyen kadının trafikteki tehlikeli anları kamerada

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısından kurtulmak isteyen kadının trafikte yaşadığı tehlikeli anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ofis Mahallesi Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'ndaki refüjde oturan sahipsiz bir köpek, karşıya geçmek üzere bu alana gelen bir kadına doğru bir anda havlayarak koşmaya başladı.

Panikle yola fırlayan kadın, seyir halindeki bir otomobile çarparak yere düştü. Ardından karşıyla geçen ve yara almadığı belirtilen kadına çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu.