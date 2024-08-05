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        Şanlıurfa'da köpeğin saldırısından kaçmak isteyen kadının trafikteki tehlikeli anları kamerada

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısından kurtulmak isteyen kadının trafikte yaşadığı tehlikeli anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:33 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:33
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        Şanlıurfa'da köpeğin saldırısından kaçmak isteyen kadının trafikteki tehlikeli anları kamerada
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısından kurtulmak isteyen kadının trafikte yaşadığı tehlikeli anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Ofis Mahallesi Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'ndaki refüjde oturan sahipsiz bir köpek, karşıya geçmek üzere bu alana gelen bir kadına doğru bir anda havlayarak koşmaya başladı.

        Panikle yola fırlayan kadın, seyir halindeki bir otomobile çarparak yere düştü. Ardından karşıyla geçen ve yara almadığı belirtilen kadına çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu.

        Yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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