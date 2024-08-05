Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele semineri verildi

Suruç Kaymakamlığı tarafından kamu çalışanlarına uyuşturucuyla mücadele semineri verildi.

Suruç Kaymakamlığı tarafından personele yönelik düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı personel tarafından verilen seminerde katılımcılara uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması, gençleri ve aileleri bağımlılığa neden olan maddelerden uzak tutmanın yolları ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik detaylı bilgi verildi.