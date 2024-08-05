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        Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele semineri verildi

        Suruç Kaymakamlığı tarafından kamu çalışanlarına uyuşturucuyla mücadele semineri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:53 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:53
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        Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele semineri verildi
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        Suruç Kaymakamlığı tarafından kamu çalışanlarına uyuşturucuyla mücadele semineri verildi.

        Suruç Kaymakamlığı tarafından personele yönelik düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı personel tarafından verilen seminerde katılımcılara uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması, gençleri ve aileleri bağımlılığa neden olan maddelerden uzak tutmanın yolları ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik detaylı bilgi verildi.

        Seminerde konuyla ilgili alınması gereken tedbirler de anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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