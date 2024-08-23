Şanlıurfaspor, Nijeryalı forvet Kayode ile anlaştı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, en son Gençlerbirliği forması giyen forvet Olarenwaju Ayobami Kayode ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

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