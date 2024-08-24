Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan dönerci yaralandı

Bu arada, saldırı cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde İsmail A'nın bir kadına döner hazırladığı sırada silah sesi duyulması, dönercinin başını tutarak yere oturması ve çevredeki vatandaşların yardımı gelmesi yer alıyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İsmail A. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda dönerci İsmail A'ya kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.

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