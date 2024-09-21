Şanlıurfa'da devrilen motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu yaralandı
Şanlıurfa'da devrilen motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Şanlıurfa'da devrilen motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 63 AHE 266 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Bu sırada aynı istikamette seyreden 34 FED 273 plakalı otomobil, yere savrulan motosiklet sürücüsüne çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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