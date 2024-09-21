Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da devrilen motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu yaralandı

        Şanlıurfa'da devrilen motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da devrilen motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da devrilen motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 63 AHE 266 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

        Bu sırada aynı istikamette seyreden 34 FED 273 plakalı otomobil, yere savrulan motosiklet sürücüsüne çarptı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da "Ovacık bağ bozumu ve şire festivali"
        Şanlıurfa'da "Ovacık bağ bozumu ve şire festivali"
        Şanlıurfaspor'un olağanüstü kongresi ertelendi
        Şanlıurfaspor'un olağanüstü kongresi ertelendi
        Şanlıurfa'da sulama tankeriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kayb...
        Şanlıurfa'da sulama tankeriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kayb...
        Şanlıurfa'da okul bahçesinde rastgele havaya ateş açtılar; o anlar kamerada
        Şanlıurfa'da okul bahçesinde rastgele havaya ateş açtılar; o anlar kamerada
        Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
        Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
        Şanlıurfa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yarala...
        Şanlıurfa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yarala...