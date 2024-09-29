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        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 350 cep telefonu ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı 350 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:00
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        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 350 cep telefonu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı 350 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 350 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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