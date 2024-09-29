Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 350 cep telefonu ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı 350 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı 350 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 350 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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