Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hilvan ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonda, 18 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
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