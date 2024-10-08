"Urfa fıstığı" temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı

Kentin önemli değerlerinden fıstığı tanıtmak amacıyla böyle bir yarışma düzenlediklerini aktaran Bereket, ödül alan ve katılan yarışmacılara teşekkür etti.

Yaklaşık 100 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada Niyazi Kaya birinci, İzzet Aran ikinci ve Mahmut Yunusoğlu üçüncü oldu. 10 eser ise sergileme ödülü aldı.

Bir fıstık firmasının sponsorluğunda sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen yarışmanın jürisinde fotoğraf sanatçıları Dilek Altun, Mehmet Sadık Alican ve Murat Ayneli yer aldı.

Şanlıurfa fıstığını tanıtmak amacıyla ilk kez düzenlenen "Bereket Urfa Fıstık" fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.

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