Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Olayla ilgili B.Ş.İ, Z.Ş.İ. ve Ş.T. gözaltına alındı.

Bu kapsamda Hasan Çelebi Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 12 paket halinde 10 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

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