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        Birecik-Halfeti yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Birecik-Halfeti yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 09:25 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:27
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        Birecik-Halfeti yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Birecik-Halfeti yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Birecik-Halfeti yolu Saha Mahallesi yakınlarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan yola düşen kaya ve toprak nedeniyle yol trafiğe kapandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Birecik Belediyesi ekipleri kaya ve toprak yığınını yoldan kaldırdı. Kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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