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        Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 09:54 Güncelleme: 19.10.2024 - 09:54
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        Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit, baskı, şiddet kullanarak kadınları fuhşa teşvik eden kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce 3 aylık çalışmanın ardından belirlenen adreslere yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, 6 mağdur kadın ise kurtarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si "fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek, cebir, tehdit, hile veya çaresizliklerinden yararlanarak fuhuş yaptırmak" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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