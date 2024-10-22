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        Şanlıurfasporlu futbolcu Kayode, Türkiye'yi evi gibi görüyor

        RAUF MALTAŞ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode, 6. sezonunu geçirdiği Türkiye'de uzun yıllar top koşturmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:18
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        Şanlıurfasporlu futbolcu Kayode, Türkiye'yi evi gibi görüyor
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        RAUF MALTAŞ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode, 6. sezonunu geçirdiği Türkiye'de uzun yıllar top koşturmayı hedefliyor.

        Türkiye'de daha önce Gaziantep FK, Sivasspor, Ümraniyespor, Gençlerbirliği formalarını giyen ve kariyerine Şanlıurfaspor'da devam eden Nijeryalı futbolcu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        Sarı-yeşilli ekipte oynadığı 6 maçta 4 gol atan 31 yaşındaki forvet, ligin 9. haftasında 4-1 kazandıkları Adanaspor müsabakasında 3 kez ağları havalandırdı.

        Performansını artırmayı hedeflediğini vurgulayan Kayode, "Kendimi iyi hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Güzel bir takımımız var. Arkadaşlarımızla çok profesyonel çalışıyoruz. Biraz daha zamana ihtiyacım var, gün geçtikçe daha iyi olacağıma inanıyorum. Gittikçe öz güvenim atıyor, ritim yakalıyorum. Daha iyi olacak." dedi.

        Türkiye'de yaşamaktan mutluluk duyduğunu anlatan Nijeryalı futbolcu, şunları kaydetti:

        "Kendimi Şanlıurfa'da iyi hissediyorum. Daha önce de Gaziantep'te oynamıştım. Orası ile burası aynı gibi, hiçbir değişiklik yok. Atmosfer ve hava iki şehrin de aynı. Türkiye'de uzun süre oynadım, biliyorum. Burada bir aileyiz, Türkiye'de 6. sezonumu geçiriyorum, daha uzun yıllar Türkiye'de oynamayı hedefliyorum. Sahada her şeyimi verip uzun yıllar oynamak istiyorum. Sahada her şeyimi vermek için çalışıyorum. Türkiye benim ikinci evim."

        A Milli Futbol Takımı'ndan da övgüyle söz eden Olarenwaju Kayode, "Son dönemde gerçekten Türk futbolu gelişti, daha iyiye doğru gidiyor. Milli takım da güzel işler ortaya koyuyor. Ben de çok mutluyum böyle performans göstermelerinden. Türkiye, Avrupa'da iyi işler yapıyor, gelecekte daha iyi işler yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

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