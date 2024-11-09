Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Bu sezon 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi, 15 puanla 12'nci sırada yer alıyor.
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