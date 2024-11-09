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        Şanlıurfa'da cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cinayet şüphelisi operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:32
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        Şanlıurfa'da cinayet zanlısı operasyonla yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cinayet şüphelisi operasyonla gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin firari şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerce yapılan çalışmalarda 29 Ağustos 2023 tarihinde alacak verecek meselesi nedeniyle Ömer Işık'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan M.A'nın (22), Karasu Mahallesi'nde saklandığı belirledi.

        Zanlı, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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