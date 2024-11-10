Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 17:06 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Suriye uyruklu M.U. (7), Karşıyaka Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.

        Kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cansız bedenini düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu.

        Sudan çıkarılan ceset incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği: 3-1
        Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği: 3-1
        Göbeklitepe'den 1000 yıl önce inşa edildiği düşünülen Çakmaktepe'deki kalın...
        Göbeklitepe'den 1000 yıl önce inşa edildiği düşünülen Çakmaktepe'deki kalın...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
        Şanlıurfa'da cinayet zanlısı operasyonla yakalandı
        Şanlıurfa'da cinayet zanlısı operasyonla yakalandı
        İnsanlık tarihine ışık tutan Karahantepe, yabancı profesörleri büyüledi
        İnsanlık tarihine ışık tutan Karahantepe, yabancı profesörleri büyüledi