Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk boğuldu.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk boğuldu.
Suriye uyruklu M.U. (7), Karşıyaka Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.
Kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cansız bedenini düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu.
Sudan çıkarılan ceset incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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