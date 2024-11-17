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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki baba ile oğlu öldü, anne yaralandı

        Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:43
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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki baba ile oğlu öldü, anne yaralandı
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        Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı.

        Ceyhun Kafadenk'in kullandığı 31 APK 111 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 12. kilometresinde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile 6 aylık bebeği Mehmet Akif öldü, anne Fatma Kafadenk ise yaralandı.

        Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Kafadenk'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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