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        Şanlıurfa'da bir genç parkta ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir genç parkta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:36
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        Şanlıurfa'da bir genç parkta ölü bulundu
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        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir genç parkta ölü bulundu.

        Karşıyaka Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedin 20 yaşındaki Yunus Emre Açma'ya ait olduğunu belirledi.

        Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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