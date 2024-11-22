Şanlıurfaspor, yarın Boluspor'a konuk olacak
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Süleyman Bahadır yönetecek.
Ligde Şanlıurfaspor ile Boluspor'un 18'er puanı bulunuyor.
Şanlıurfa temsilcisinde tedavilerine devam edilen Hakan Erçelik ile Cuma Menize, Bolu deplasmanında forma giyemeyecek.
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