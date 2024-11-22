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        Şanlıurfaspor, yarın Boluspor'a konuk olacak

        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:52 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:52
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        Şanlıurfaspor, yarın Boluspor'a konuk olacak
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        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.

        Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Süleyman Bahadır yönetecek.

        Ligde Şanlıurfaspor ile Boluspor'un 18'er puanı bulunuyor.

        Şanlıurfa temsilcisinde tedavilerine devam edilen Hakan Erçelik ile Cuma Menize, Bolu deplasmanında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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