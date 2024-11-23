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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:22 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:22
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda, 12 cep telefonu, 11 sim kart, 3 sim kart bloğu, 5 flash bellek, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 46 mermi ele geçirildi.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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