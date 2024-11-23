Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 12 cep telefonu, 11 sim kart, 3 sim kart bloğu, 5 flash bellek, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 46 mermi ele geçirildi.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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