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        Şanlıurfa merkezli PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

        Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:43
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        Şanlıurfa merkezli PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı
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        Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.

        Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Batman, Adana ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

        Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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